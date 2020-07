Milan, Ibra smonta Rangnick

Ibrahimovic, al momento, è molto lontano dal Milan, soprattutto dal Milan che verrà: "Rangnick? Non lo conosco", le parole usate dallo svedese nell'intervista rilasciata a Sport Week. Insomma, non proprio il modo migliore per iniziare una possibile collaborazione futura.Come se non bastasse, l'asso svedese classe 1981, non è convinto di restare per disputare l'Europa League: "Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League". Dichiarazioni che, di fatto, allontanano Ibra dal Diavolo. Molto dipenderà dal futuro faccia a faccia tra l'attaccante e Gazidis.

