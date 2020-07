Inter, due big con le valigie

L'Inter è decisamente attiva sul mercato. Oltre ai tanti, possibili acquisti (già ufficiale Hakimi), il club nerazzurro sta valutando anche eventuali cessioni. In particolare ci sarebbero due big, secondo la Gazzetta dello Sport, che potrebbero fare le valigie.In particolare, attenzione al futuro di Skriniar e Brozovic. In caso di offerte importanti, la loro cessione non sarebbe da escludere. A causa del Covid-19, la quotazione dei due big sarebbe scesa in maniera tangibile. Con proposte superiori ai 40 milioni di euro, l'Inter potrebbe anche decidere di intavolare una trattativa. Skriniar avrebbe diversi club sulle sue tracce, specialmente di Premier League. Brozovic piacerebbe molto a squadre della Liga.

