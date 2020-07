Balotelli, quattro ipotesi per il futuro

Dopo aver deluso con la casacca del Brescia, Balotelli si sta interrogando su dove rimettersi in gioco la prossima stagione. Improbabile che ci sia un club italiano disposto a concedergli un'altra chance.Tuttavia, le offerte sul tavolo di Raiola, agente di Super Mario, non mancherebbero. In particolare, ci sarebbero quattro opzioni da valutare. Due porterebbero in Brasile (Flamengo e Vasco sarebbero sulle sue tracce).C'è chi lo vede anche al Boca a fare un'esperienza simile a quella fatta da De Rossi prima di ritirarsi dal calcio giocato. Infine da non escludere la Cina, Paese in cui Balotelli è ancora molto conosciuto.Classe 1990, Balotelli ha già indossato, in carriera sette diverse maglie. Con il Brescia, ha disputato, ad oggi, 19 gare con cinque reti.

