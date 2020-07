Inter, tutti i nomi per l'attacco

L'Inter è concentrata sulla sfida con il Torino ma pensa anche al futuro. Conte starebbe pressando per avere un nuovo attaccante per la prossima stagione da affiancare a Lukaku e Martinez (sempre che il Toro resti nerazzurro).Tanti i nomi in gioco. Dzeko pare il favorito dall'allenatore nerazzurro (nonostante non sia giovanissimo e un contratto garantito con la Roma sino al 2022). Piacerebbe anche Cavani (cercato anche da Atletico Madrid e Roma). Attenzione alla pista che porta a Belotti, anche se costa parecchio e Cairo non pare intenzionato a lasciarlo andare. Infine, da non escludere l'opzione Mandzukic, attualmente svincolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inter

Conte