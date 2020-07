Juventus in corsa per Boga del Sassuolo

Boga, esterno d'attacco in forza al Sassuolo, è una delle rivelazioni del campionato in corso. Sulle tracce dell'ex gioiello del Chelsea ci sono diversi club di prima fascia. Ora pare che anche la Juventus ci starebbe pensando.Nel caso in cui Douglas Costa dovesse fare le valigie, Paratici potrebbe farsi avanti per strappare il nazionale ivoriano alla folta concorrenza. Il diretto interessato ha fatto sapere di essere pronto per una nuova sfida, senza però escludere di poter proseguire la sua avventura con il Sassuolo.Boga, classe 1997, alla sua seconda stagione al Sassuolo, sta disputando la sua miglior annata da professionista. Ad oggi, ha segnato 11 reti in 32 presenze (lo scorso anno si era fermato a sole tre reti complessive).

