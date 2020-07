Rony Lopes torna sulla piazza e potrebbe andare di nuovo a giocare nella Ligue 1 dove tanto bene ha fatto con la casacca del Monaco. Lo suggerisce France Football, secondo cui l’attaccante nato in Brasile ma nel giro della nazionale portoghese è nel mirino del Nizza.Il 24enne non è riuscito a imporsi nella Liga spagnola con il Siviglia ma la società andalusa non lo regalerà di certo a quella della Costa Azzurra: il suo cartellino è valutato 25 milioni di euro.

