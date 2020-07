Ansia Inter, nuovo piano del Barça per Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez non è ancora chiaro. Tornato al gol contro il Torino, l'argentino sarebbe ancora nel mirino del Barcellona. Secondo il MundoDeportivo, il club blaugrana avrebbe un nuovo piano per arrivare al Toro sotto contratto con i nerazzurri.Il Barcellona sarebbe pronto a mettere in vendita più giocatori per racimolare i 70 milioni necessari per arrivare al Lautaro Martinez (70 milioni e il cartellino di Junior Firpo). In vendita, quindi, diversi giocatori tra cui Umtiti, Vidal, Rakitic, Emerson (ora in prestito al Betis e accostato al Milan), Rafinha e tanti altri. Tutto pur di arrivare al Toro.

