Napoli, nuova pretendente per Milik

Milik è sempre più lontano dal Napoli. Il futuro dell'attaccante polacco tiene banco. Tanti i club sulle sue tracce, sia italiani che stranieri. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe una nuova pretendente.La Roma starebbe studiando come arrivare al bomber polacco. L'idea sarebbe quella di vendere Under (piacerebbe anche al Napoli) e Dzeko (seguito dall'Inter) per avere i soldi necessari per sedersi al tavolo con De Laurentiis, patron del Napoli.Classe 1994, Milik ha il contratto in scadenza con il club partenopeo al termine della prossima stagione e, al momento, il rinnovo non sembra una strada percorribile.

