Smalling, futuro in bilico

Rimane in bilico il futuro di Chris Smalling. Il centrale inglese, arrivato a Roma in prestito dal Manchester United la scorsa estate e protagonista di un ottimo rendimento, sembra infatti più lontano dalla permanenza in giallorosso.Per il momento la scadenza del prestito è prevista per la prima settimana di agosto e lo United non sembra voler prolungare di un altro anno il prestito oneroso, preferendo fare cassa subito con una cessione a titolo definitivo.Scenario, questo, che non piace alla Roma, il cui budget sul mercato verrà deciso al termine della stagione, ma che rischia di essere condizionato dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA smalling