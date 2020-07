Ibrahimovic trascina il Milan al quinto posto

Il Milan ha battuto per 2-1 il Sassuolo nel secondo anticipo della 35esima giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli si è imposta per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, che ha permesso ai rossoneri di volare temporaneamente al quinto posto a quota 59 punti, scavalcando la Roma.Inutile il momentaneo pareggio su calcio di rigore di Caputo, il Sassuolo resta ottavo a 48 punti. I neroverdi hanno giocato il secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Bourabia per doppia ammonizione.

