Il Monza guarda in A per l'attacco

Conquistata la promozione in serie B, il Monza vuole fare le cose in grande: il sogno è approdare in A, categoria mai frequentata dai brianzoli.Adriano Galliani, che non ha mai fatto mistero del suo obiettivo, apprezza Gianluca Lapadula, attaccante che anche quest'anno sta ben figurando nella massima serie con la casacca del Lecce e che in cadetteria ha sfondato le reti quando militava nel Pescara, contibuendo alla promozione in A degli abruzzesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA monza