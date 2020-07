Giampaolo Pazzini dice addio all'Hellas

E' terminata l'avventura di Giampaolo Pazzini con la maglia dell'Hellas Verona dopo 5 stagioni contrassegnate da due promozioni in A, la prima con tanto di titolo di capocannoniere, altrettante retrocessione in B e l'ultima annata con un utilizzo progressivo del capitano da parte di Juric. Memorabili, prima dello stop decretato dal Covid-19, le sue entrate nel secondo tempo contro il Torino, rimontato dallo 0 a 3 a 3 a 3 e soprattutto la rete della vittoria contro la Juventus sempre in rimonta al Bentegodi.Durante la conferenza stampa, alla presenza del ds D'Amico e del responsabile della comunicazione Andrea Anselmi, il presidente Maurizio Setti ha consegnato a Pazzini, 36 anni il 2 agosto, una targa in ricordo di questo quinquennio. Le presenze in maglia gialloblù sono state 120, le reti 48, oltre a 9 presenze negli spagnoli del Levante in prestito: 9 presenze ed una sola rete realizzata contro il Real Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA verona