Marotta non illude gli interisti su Messi

Beppe Marotta, con Sky Sport, si è soffermato su Leo Messi.“Credo che oggi come oggi nessuna società italiana sia in grado di fare un’operazione del genere, se non subentrano fattori straordinari, legati al mondo degli azionisti, dei padroni veri e propri. La sostenibilità del calcio italiano è in grande difficoltà, quindi, bisogna lavorare ancora, prima per recuperare le posizioni, poi, per ambire a ricollocarci dove eravamo vent’anni fa, perché siamo in grado di poterlo fare, e, poi, poter pensare che, magari, i grandi campioni, come una volta, vengano a giocare in Italia e non scappare dall’Italia” ha detto l’uomo mercato nerazzurro.

