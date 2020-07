Juventus, Paratici: "Futuro Sarri? Champions non decisiva"

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici conferma la fiducia nei confronti di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky: "Lione decisivo? Una partita non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi perché stiamo affrontando di fila una stagione e mezzo. Ora rimaniamo concentrati sul campionato e poi sulla Champions League".Le 40 reti subite dai bianconeri non possono non preoccupare il tecnico toscano, che alla fine della gara di Cagliari ha parlato così: "Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, stasera, no, perché vieni da un campionato vinto poche ore fa, a livello di determinazione va preso come viene. Una partita atipica presa per come è. Se si parla di altri momenti dobbiamo diventare una squadra più solida".

