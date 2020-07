Il Napoli lavora per il ritorno di Luigi Sepe

Il Napoli sta seriamente prendendo in considerazione il ritorno di Luigi Sepe in azzurro.Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la partenza di Orestis Karnezis al Lille potrebbe essere coperta dall'arrivo del portiere attualmente al Parma.L'estremo difensore piace molto a Gennaro Gattuso ma arriva da una stagione da protagonista e difficilmente dirà sì per sedersi in panchina.

