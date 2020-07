Messi-Inter, il Barcellona risponde

Le indiscrezioni sul possibile arrivo di Lionel Messi all'Inter non si placano e il Barcellona sui social manda un forte segnale, confermando il sei volte Pallone d'Oro come uomo immagine del club catalano.Presentando sui suoi canali la nuova maglia da trasferta per la stagione 2020/21, il Barça ha utilizzato proprio l'immagine della Pulce. Nel post il nome Leo Messi e l'emoticon della capra (goat, greatest of all time).

