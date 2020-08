Juventus, esonerato Maurizio Sarri

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Il presidente Andrea Agnelli ha deciso di dare subito una sterzata dopo l'eliminazione contro il Lione in Champions, e ha deciso di esonerare il mister toscano.Il tecnico è stato informato della decisione nella mattinata di sabato, e l'ufficialità arriverà a breve. Agnelli dopo la debacle europea si era espresso così: "Uscire in questo modo ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno, faremo valutazioni complessive, per ripartire con un rinnovato entusiasmo. Con o senza l'allenatore? Certo: la Juventus ha questi obiettivi da onorare, in casa e all'estero".

