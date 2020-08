Juventus, Pirlo è il nuovo allenatore

Già ufficiale il nome del nuovo allenatore della Juventus. Sabato sera, a poche ore dall'annuncio dell'esonero di Maurizio Sarri, la Juventus ha infatti comunicato la propria decisione ufficiale di affidare la panchina bianconera ad Andrea Pirlo.L'ex regista della Vecchia Signora (con cui ha vinto quattro scudetti di fila) e della Nazionale italiana (con cui si laureò campione del mondo nel 2006) era stato precedentemente annunciato come tecnico della Juventus Under 23, poi la decisione di promuoverlo in prima squadra dopo che nelle ultime ore gli eventi sono precipitati.Il nuovo contratto di Pirlo avrà la durata di due anni e scadrà il 30 giugno 2022.

