Parma, Faggiano ha rescisso: va al Genoa

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha rescisso il suo contratto con il club crociato dopo quattro anni: il suo futuro è al Genoa.Queste le parole di commiato di Faggiano: "Questa società, dalla proprietà a tutti i dipendenti, rappresenta per me una famiglia. Per questo non è stata una scelta facile ma dopo un’attenta riflessione ho ritenuto fosse la più corretta nei confronti di me stesso e delle persone con cui ho condiviso questi anni lavorativi. Ritengo sia giusto salutarci al termine di questa stagione dopo il lungo cammino intrapreso insieme, ricco di ostacoli ma soprattutto di grandi gioie. Quando sono stato chiamato dal Parma non ho pensato alla categoria, ma a quello che mi avrebbe dato dal punto di vista emotivo un’esperienza come questa: ho detto sì senza pensarci un secondo, perché credevo assolutamente che ci fossero le basi per quello che poi abbiamo ottenuto meritatamente stagione dopo stagione"."Dopo quattro anni intensissimi ho capito che avevo bisogno di una nuova sfida perché sento di aver dato tutto me stesso, e non riuscirei a trovare dentro di me quel qualcosa in più che ritengo necessario per svolgere al meglio il mio lavoro. Con grande trasparenza l’ho comunicato ai soci di Nuovo Inizio, che hanno compreso la mia scelta e mi hanno dato l’ennesima prova che questa è una famiglia che porterò sempre nel cuore.

