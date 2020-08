Inter-Conte, spunta un nuovo candidato per la panchina

Non si placano le indiscrezioni in casa Inter sul possibile successore di Antonio Conte: secondo il quotidiano portoghese A Bola, l'amministratore delegato Beppe Marotta e i proprietari di Suning stanno prendendo in considerazione anche la candidatura di Sergio Conceicao, ex centrocampista dei nerazzurri e attuale tecnico del Porto.Se la frattura con il mister salentino non si dovesse ricomporre, il Biscione potrebbe fare un tentativo per il mister dei Dragoni, che ha vestito la maglia nerazzurra tra il 2001 e il 2003. Conceicao si sta affermando come un allenatore di gran valore, al Porto ha vinto due campionati lusitani e una Coppa del Portogallo.Il nome in pole resta comunque quello di Massimiliano Allegri, il vero obiettivo di Marotta se davvero il progetto Conte dovesse saltare per aria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA inter