Juventus, proposto uno scambio per il bomber

La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante grado di sostituire Gonzalo Higuain, sempre più vicino all'addio. Oltre ad Arek Milik, i bianconeri stanno puntando forte sull'opzione Raul Jimenez: il bomber del Wolverhampton piace molto al neo tecnico Andrea Pirlo, ed è visto inoltre come partner ideale di Cristiano Ronaldo.I contatti tra il direttore sportivo Fabio Paratici e il consulente di mercato dei Wolves, Jorge Mendes, sono continui. La Juve vuole inserire nell'affare un possibile scambio per abbassare le richieste degli inglesi, che per ora non si smuovono dai 40 milioni di euro. Paratici sarebbe intenzionato a proporre come contropartita il centrocampista gallese Aaron Ramsey, che non ha convinto alla sua prima stagione sotto la Mole.

