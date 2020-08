L'Atalanta blinda Gasperini

Il presidente dell'Atalanta Percassi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport blinda il futuro di Gian Piero Gasperini: "Io vedo solo un futuro, e non ho dubbi: Gasperini allenatore dell'Atalanta".La Dea e il sogno Champions: "Sono dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. E poi un po' stranito perché è incredibile quello che stiamo vivendo, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadrone".La situazione di Ilicic: "Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l'inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo".

