Il Napoli dice no alla prima offerta per Allan

Il Napoli ha respinto la prima proposta del Borussia Dortmund per Allan. Il centrocampista brasiliano è in uscita dal club partenopeo, ma la somma proposta dai tedeschi, 25 milioni di euro più bonus, non soddisfa affatto il presidente Aurelio De Laurentiis.La società azzurra, che spera nel rilancio tedesco e nell'apertura di un'asta con gli altri club interessati (tra questi il Psg), vuole quasi il doppio della cifra, 50 milioni di euro.