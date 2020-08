Beffa David Silva, Tare furente: "Non lo rispetto"

La Lazio non ha ancora digerito la beffa per il mancato arrivo di David Silva. Dopo settimane di colloqui, i tifosi biancocelesti già pregustavano l'arrivo del centrocampista offensivo ex Manchester City, che in extremis ha invece scelto di tornare in patria e di vestire la maglia della Real Sociedad, preferendola a un club in procinto di giocare la Champions nella prossima stagione.La decisione ha fatto infuriare i capitolini, le visite mediche erano già programmate e tutto era allestito. Sul sito ufficiale della società è intervenuto il direttore sportivo Igli Tare, che ha attaccato duramente il giocatore: "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo".