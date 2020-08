Juventus, Cannavaro avverte Pirlo: "Sarà dura"

L'ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro ha commentato così l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: "A Pirlo ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l'ultimo, nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino Gattuso, mo' so c...i tuoi. Mi aspetto all'inizio curiosità, forse anche benevolenza, perché un uomo del suo spessore ne merita ma alla quinta partita, uscirà da questa zona protetta e finirà per ritrovarsi accerchiato dalle difficoltà che vive ogni allenatore".Cannavaro è comunque sicuro che il Maestro potrà fare subito la differenza "Attenzione: siamo al cospetto di un ragazzo intelligentissimo, che ha una visione già fatta del calcio. Saprà gestire ed allenare, non ci sono dubbi, e si ritroverà la Juventus di fianco. Ma gli verranno chiesti risultati. E anche in fretta".