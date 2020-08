Il Lecce esonera Fabio Liverani

Fabio Liverani non è più il tecnico del Lecce. Il club salentino ha deciso di comunicare l'esonero dell'allenatore romano nel pomeriggio di mercoledì, una scelta in controtendenza rispetto alle indiscrezioni che davano molto vicino il rinnovo di contratto nonostante la retrocessione in Serie B."L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità", è la nota della società giallorossa.