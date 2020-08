Roma-Milik: trovato l'accordo con il Napoli

Scambio di attaccanti in arrivo tra Napoli e Roma: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il suo assenso alla cessione ai giallorossi di Arkadiusz Milik, in cambio di Cengiz Under e un conguaglio di 15 milioni di euro.La punta polacca era anche nel mirino della Juventus: le offerte dei bianconeri sono però sempre state respinte dal patron dei campani, che ha preferito l'opzione romana. Il Napoli era infatti da tempo sulle tracce di Under, scelto come sostituto del partente Callejon.