La Juventus ci prova per Paredes

Fabio Paratici e Andrea Pirlo avrebbero messo nel mirino il centrocampista del Paris Saint Germain Leandro Paredes. In Italia dal 2014 al 2017, ex Chievo, Roma ed Empoli, il mediano argentino ha giocato nella finale di Champions League di Lisbona persa per 1-0 dal Psg contro il Bayern. Lo riporta Sky.Classe 1994, è da tempo sui radar degli uomini di mercato della Juventus che potrebbero tentare l'affondo nelle prossime settimane: molto dipende dalla conferma o meno di Tuchel sulla panchina dei parigini. Pirlo vuole qualità e quantità in mezzo al campo: oltre a Paredes in lista ci sono sempre Houssem Aouar e Manuel Locatelli.