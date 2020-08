Maldini: "Ibrahimovic? C'è un piano B"

Il Milan attende Zlatan Ibrahimovic, ma intanto prepara un piano B in caso di rifiuto da parte della punta svedese. Lo ha spiegato il direttore tecnico Paolo Maldini in conferenza stampa a Milanello."Stiamo lavorando duramente, noi e l'entourage di Zlatan per arrivare ad un accordo. Sappiamo che questa stagione non avrà una preparazione normale, tra 20 giorni circa entreremo già nel vivo. La nostra idea è provare a chiudere in tempi stretti. Se abbiamo un piano B? Certo è normale che ci sia, anche se Ibra è la priorità".Sul mercato: "Dovremo agire solo nei ruoli in cui dobbiamo migliorare. Potrebbero esserci delle occasioni, tutto ciò che arriverà non sarà per fare numero ma per migliorare ruoli con alcune pecche.L'anno scorso abbiamo messo le basi per l'idea di Milan che abbiamo. Tra estate ed inverno sono arrivati 9 giocatori, quasi tutti sono stati confermati. La base è stata messa l'anno scorso, le operazioni di quest'anno dovranno essere mirate per migliorare la squadra, che a fine anno ha fatto molto bene. Non dobbiamo illudere i tifosi, non avremo la possibilità di fare colpi come in passato, ma siamo sempre attenti alle occasioni. Oltre ai ruoli in cui dovremo migliorare, restiamo vigili per le opportunità che possono capitare".