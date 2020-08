Inter: Kanté o Milinkovic per fare contento Conte

Una stella per far felice Antonio Conte. Dopo il faccia a faccia di martedì con Steven Zhang, che ha portato ad una schiarita con la conferma del mister salentino, l'Inter si mette al lavoro alla ricerca di un grande colpo a centrocampo.In cima alla lista del mister leccese c'è N'Golo Kanté. Top player indiscusso della mediana, il giocatore francese potrebbe lasciare Londra nella prossima sessione di mercato. Il campione del mondo 2018 costa oltre 50 milioni, e un suo arrivo sarà possibile solo in caso di sacrificio di un giocatore della rosa: i primi indiziati sono Marcelo Brozovic e Milan Skriniar.L'altro sogno, dal costo simile, è Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Spormediaset il centrocampista serbo è tornato nel mirino del Biscione, che ormai da anni ne segue le tracce. Difficile convincere Claudio Lotito, ma nella trattativa potrebbe rientrare anche Roberto Gagliardini, un obiettivo dei biancocelesti, per abbassarne il costo.