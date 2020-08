Juventus, in arrivo McKennie dallo Schalke

Colpo inatteso per la Juventus, che sta per chiudere l'ingaggio di Weston McKennie dallo Schalke 04. Statunitense, classe 1998, in questa stagione ha disputato 32 partite segnando 3 gol in Bundesliga.Il direttore sportivo Fabio Paratici si è assicurato il promettente centrocampista in prestito oneroso per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. McKennie ha esordito nella Nazionale a stelle e strisce nel 2017: da allora ha collezionato 19 presenze e 6 reti.Il giocatore era stato accostato al Monaco nelle scorse settimane, ed ad alcuni club inglesi tra cui Everton, Aston Villa e Southampton.