Juve: Pirlo in pressing, accordo con Dzeko

La Juventus, su pressing di Andrea Pirlo, vuole quanto prima chiudere un colpo in attacco poter organizzare il reparto offensivo che dalla prossima stagione sarà privo di Gonzalo Higuain. Gli uomini di mercato bianconeri avrebbero accelerato nelle ultime ore per Edin Dzeko: l'accordo sarebbe stato trovato sulla base di un biennale da 7,5 milioni di euro, mentre i bianconeri verseranno nelle casse del club giallorosso 10 milioni di euro circa.La Roma prima di dare il via libera aspetta segnali da Milik: la punta del Napoli sta per trasferirsi nella Capitale, c'è un'intesa di massima sull'ingaggio a 4,5 milioni di euro a stagione, mentre il club azzurro riceverà in cambio Cengiz Under e il giovane Alessio Riccardi per una valutazione complessiva di 40 milioni di euro.