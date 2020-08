Chievo: la rincorsa alla Serie A inizia a Pieve di Cadore

Il ChievoVerona in ritiro a Pieve di Cadore nel bellunese per tentare nuovamente la scalata alla serie A. Agli ordini del riconfermato tecnico Alfredo Aglietti i ragazzi del presidente Luca Campedelli stanno svolgendo la preparazione estiva al campo sportivo di Sottocastello. Ritorneranno a Veronello il 6 settembre per continuare gli allenamenti in vista del campionato che inizierà il 25 settembre.Intanto i primi arrivi dal calciomercato per rafforzare la formazione clivense, sconfitta in semifinale play off dallo Spezia, sono l’attaccante il 26enne Luigi Canotto, 34 presenze e 5 reti lo scorso anno nella Juve Stabia; confermato il difensore Franscesco Renzetti mentre Genny Rondinella è arrivato dal Savoia di Torre Annunziata che milita in serie D. Dal sindaco di Pieve di Cadore un in bocca al lupo speciale, "Sono contento che il ChievoVerona abbia scelto di venire a trascorrere la vigilia del campionato di calcio a Pieve di Cadore - ha affermato il primo cittadino Giuseppe Casagrande - riconosco in questa compagine la forza di volontà del piccolo che sa essere grande e dell'umile che sa destreggiarsi tra i potenti. Spero che sia protagonista il prossimo campionato di calcio".

