Joao Pedro esclude l'addio al Cagliari. In un'intervista a Sky, l'attaccante brasiliano ha parlato del suo futuro: "Di Francesco è un allenatore importante, ci sta dando tanto. Mi sta aiutando molto, ho imparato tanto in questo periodo. Ho un contratto lungo con il Cagliari, sono qui da 7 anni e nella mia testa c'è solo il Cagliari".I rossoblu affronteranno in giornata l'Olbia in amichevole: "Ci mancano i tifosi, ci manca la Sardegna Arena piena. Sarà bello rivedere i nostri tifosi nell'amichevole di venerdì, anche se ovviamente saranno pochi".