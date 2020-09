Milan: il piano B se salta Bakayoko

La trattativa tra Milan e Chelsea per Bakayoko negli ultimi giorni ha subito uno stallo: il Diavolo non vuole farsi cogliere impreparato e sta studiando le alternative. Secondo le indiscrezioni, le piste più battute portano ai nomi di Florentino Luis e Boubakary Soumaré, entrambi già accostati al club di Milano.Maldini venerdì ha incontrato l'agente del centrocampista del Benfica, che ha confermato il suo gradimento per un possibile approdo in Italia. Il giocatore, 21 anni, è seguito anche dagli inglesi del Fulham, che avrebbero proposto al club portoghese un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni.Più alto il prezzo del talento del Lille Soumaré: classe 1999, Soumaré ha disputato 30 partite nello scorso campionato di Ligue 1, il suo cartellino vale tra i 35 e i 40 milioni di euro.