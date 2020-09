Juventus: serve un sacrificio per Locatelli

Andrea Pirlo chiede ancora uno sforzo agli uomini mercato della Juventus per quanto riguarda il centrocampo. L'ex regista, dopo gli arrivi di McKennie e Arthur, è in pressing su Fabio Paratici per un altro colpo di qualità in quella zona del campo.Un obiettivo concreto è Manuel Locatelli: il centrocampista del Sassuolo è tra i profili preferiti del neo tecnico della Vecchia Signora, e da giorni Paratici ha allacciato i contatti con il suo entourage e con la dirigenza del club neroverde. Locatelli ha definito "un sogno" il suo trasferimento alla Juve, ma il Sassuolo non è intenzionato a fare sconti e chiede 30 milioni di euro cash, mettendo così all'angolo i campioni di'Italia che dovranno effettuare una cessione per averlo subito.Il nome sacrificabile a centrocampo è quello di Aaron Ramsey: il gallese, arrivato a parametro zero, in caso di cessione genererebbe una plusvalenza netta in favore della Juventus, che reinvestirebbe subito il tesoretto per arrivare a Locatelli.