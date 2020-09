Milan, stallo per Donnarumma: furia Raiola

Stallo nella trattativa per il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l'agente del portiere, Mino Raiola sarebbe furioso perché il nuovo contratto offerto dal Diavolo non prevede nessun incremento dello stipendio.



L'estremo difensore campano andrà in scadenza nel 2021 e per il Milan il prolungamento è prioritario, per non rischiare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione.



L'ingaggio del classe 1999 è già ben oltre il tetto stipendi fissato dalla proprietà Elliott: i dirigenti del Diavolo vogliono confermarlo con l'aggiunta di alcuni bonus basati sui risultati, individuali e della squadra. Ma Raiola non è convinto, e vuole alzare la parte fissa dello stipendio.