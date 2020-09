Perisic torna all'Inter: il Bayern lo scarica

Si è interrotta definitivamente la trattativa tra il Bayern Monaco e l'Inter per il riscatto di Ivan Perisic, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a rimanere in Germania. Il club bavarese chiedeva un forte sconto per il giocatore, e Beppe Marotta era sceso a 15 milioni dai 20 pattuiti in un primo momento.I tedeschi hanno deciso di rinunciare all'ala croata, come spiegato dall'allenatore Hansi Flick a Abendzeitung: "Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Odriozola, Coutinho e Perisic . Adesso proveremo a capire come integrare la nostra rosa. Alaba e Thiago Alcantara? Finché saranno qui, li considererò a disposizione".Perisic resterà così un giocatore nerazzurro, e da giovedì, dopo gli impegni delle Nazionali, sarà a disposizione di Antonio Conte che lo valuterà insieme a Nainggolan: potrebbe diventare il quarto attaccante della rosa , e completare il reparto offensivo con Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.

