El Shaarawy verso il ritorno in Serie A

Stephan El Shaarawy si prepara a tornare in Serie A. Il Faraone, convocato dal ct Roberto Mancini in Nazionale, non rientrerà in Cina, allo Shanghai Shenhua: il campionato termina il prossimo 24 settembre e viste le norme anti-Covid dovrebbe fare due settimane di quarantena.L'ex Milan e Roma punta a un prestito in un club di Serie A: proprio il club giallorosso resta la sua prima scelta, ma occhio anche alla Juventus, che secondo le ultime indiscrezioni ci starebbe pensando. Il suo obiettivo è essere convocato stabilmente da Mancini per giocarsi le sue carte in vista del prossimo Europeo.