Rinnovo Milan-Donnarumma: alta la richiesta di Raiola

Si complica ulteriormente la trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. L'agente del portiere campano, Mino Raiola, ha fatto una richiesta di 10 milioni di euro netti a stagione per prolungare il rapporto in scadenza il prossimo giugno.I dirigenti rossoneri sono disposti a venire in parte incontro all'estremo difensore campano, ma non vanno oltre una proposta di 7 milioni di euro l'anno , con l'aggiunta di alcuni bonus legati ai risultati collettivi e individuali. La trattativa è ora in stallo , in attesa di trovare un terreno comune.Decisiva sarà anche la volontà del ragazzo , che ha sempre dichiarato di voler restare tra i pali della porta rossonera. Ma ad oggi l'affare non si sblocca , e da gennaio il portiere rischia di essere libero di accordarsi con qualsiasi altro club per poi trasferirsi a parametro zero dalla prossima estate.

