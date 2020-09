Inter: torna nel mirino Marcos Alonso

L'asse Londra-Milano è più caldo che mai per le strategie di mercato dell'Inter. A parte il centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté, i dirigenti nerazzurri sono alla ricerca di un laterale sinistro e puntano proprio due elementi della rosa dei Blues, Emerson Palmieri e Marcos Alonso.Nelle ultime ore il nome dello spagnolo, spesso accostato in passato al Biscione, è tornato a prendere quota a seguito dello stallo per l'affare Palmieri. Antonio Conte stima molto l'ex terzino della Fiorentina, che preferisce all'italo-brasiliano: l'idea di Beppe Marotta è quella di rilevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Per ora i londinesi sono molto freddi nei confronti di una cessione in prestito, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi della fine della sessione di mercato: il club di Abramovich deve sfoltire la rosa, e l'arrivo di Chilwell ha reso ancora più affollata la batteria di esterni a disposizione di Lampard.