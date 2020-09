Maldini: "Non ci sono trattative per Chiesa"

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, a margine della presentazione ufficiale di Sandro Tonali, ha parlato di Federico Chiesa: "Lui è uno dei migliori giovani italiani, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi".Il dirigente rossonero si è anche soffermato sul rapporto a volte problematico con la proprietà: "Ci sono obiettivi comuni, a volte le idee sono discordanti ma con una linea comune le cose sono molto naturali. I risultati del post-lockdown sono evidenti e frutto di una programmazione partita l'anno scorso. Mi rattrista il fatto che non ci sia Boban, è un mio caro amico, senza di lui siamo meno forti ma cerchiamo di arrivare ad un'idea comune. Vogliamo sempre migliorare la squadra. Le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino con i centrali a causa degli infortuni. Ciò che riusciremo a fare da qui a ottobre lo faremo per migliorare".

© RIPRODUZIONE RISERVATA chiesa

milan

calciomercato