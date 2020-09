Juventus: De Sciglio verso la Roma

La Roma ha intavolato una trattativa con i bianconeri per il possibile arrivo di Mattia De Sciglio nella Capitale. L'operazione è slegata da quella di Edin Dzeko. Il terzino bianconero, che nell'ultima stagione con Maurizio Sarri ha giocato molto poco anche a causa di diversi infortuni, non fa parte del nuovo progetto che ha in mente Andrea Pirlo ed è finito sul mercato.I dirigenti bianconeri sono così pronti a cederlo: la valutazione è di circa 10 milioni di euro. Il suo addio scaricherebbe il monte ingaggi del suo stipendio di 5 milioni di euro lordi, molto di più di quanto guadagna quello che sarà il suo sostituto, Luca Pellegrini, rientrato da Cagliari da poche settimane. Lo riporta Tuttosport.

