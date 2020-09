Milan, nuovo nome per l'attacco

Il tecnico del Milan Stefano Pioli chiede ai dirigenti rossoneri un altro colpo in attacco, per cautelarsi considerata l'età di Ibrahimovic e la possibile qualificazione per i gironi di Europa League.Secondo Tuttosport, nella lista composta da Paolo Maldini e Frederic Massara c'è anche il nome di Keita Baldé. L'attaccante senegalese, che in Italia è cresciuto calcisticamente e ha debuttato con la maglia della Lazio, è attualmente al Monaco dopo la parentesi all'Inter nella stagione 2018-2019.Punta versatile, in grado di coprire tutti i ruoli in attacco, Keita potrebbe sbarcare a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sulle tracce del giocatore ci sono anche altri club di Serie A come Fiorentina, Cagliari e Sampdoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA milan

calciomercato