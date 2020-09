Roma, avanti tutta per Kumbulla

La Roma accelera per Marash Kumbulla. I giallorossi, dopo aver ricevuto l'ennesimo no da parte del Manchester United per Chris Smalling, hanno deciso di virare sul difensore del Verona.La trattativa è avanzata e potrebbe concludersi nelle prossime settimane: il classe 2000 potrebbe arrivare nella Città Eterna in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Le due parti lavorano per trovare un accordo.

