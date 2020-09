Juventus: Suarez ha superato l'esame d'italiano

Luis Suarez è volato nel pomeriggio di giovedì in Italia, dove ha sostenuto e superato a Perugia l'esame di italiano che gli consentirà di completare l'iter burocratico per ottenere il passaporto comunitario. L'attaccante del Barcellona è un obiettivo dichiarato della Juventus: partito dalla Catalogna poco dopo l'una con un volo privato, ha sostenuto una prova di circa mezz'ora presso l'Università per Stranieri di Perugia.Al Pistolero è stato consegnato il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1. Ma la strada che porta alla Juve resta in salita: superato il test, per ottenere i documenti sarà necessario aspettare ancora diversi giorni. Proprio a causa dei tempi stretti, il club bianconero ha deciso di virare sul bomber della Roma Edin Dzeko, a sua volta bloccato dall'affare Milik-Roma che sembra finalmente in via di risoluzione.