Roma, nel mirino anche Torreira

Roma scatenata sul mercato: i giallorossi hanno preso Pedro e stanno per annunciare Kumbulla e De Sciglio, inoltre sono in trattativa con Milik. Secondo le indiscrezioni, per il centrocampo il club capitolino ha messo anche gli occhi su Lucas Torreira dell’Arsenal.Il centrocampista uruguaiano sta per lasciare i Gunners e nelle ultime settimane è stato contattato da Fiorentina e Torino: ora a farsi avanti sono i giallorossi, che potrebbero proporre agli inglesi uno scambio alla pari con Diawara.