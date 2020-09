Verona: Marash Kumbulla alla Roma per 25 milioni

Marash Kumbulla alla Roma. Il difensore del Verona, classe 2000, reduce da una stagione da incorniciare, è stato ceduto ai giallorossi per 25 milioni di euro secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena di Verona. Nell’affare dovrebbe rientrare il cartellino del difensore giallorosso, ora gialloblù, Cetin. Sabato sera al Bentegodi Kumbulla e Cetin potrebbero essere in campo in Verona-Roma, prima di campionato. A gongolare è il presidente dell’Hellas Setti che continua a fare cassa dopo le cessioni di Amrabat (Fiorentina) e Rrahmani (Napoli).Sempre secondo L’Arena sarebbero 63 i milioni che entreranno nelle casse del Verona a cui occorre aggiungere altri 25 milioni di euro dai proventi televisivi. Gli appassionati gialloblù attendono, ansiosi, l’arrivo di nuovi acquisti a partire da un attaccante ed un centrocampista.Nel contempo il Gruppo Sinergy, spiega una nota della società scaligera, per il terzo anno consecutivo è main sponsor delle squadre maschile e femminile. L’azienda di servizi opera nel campo della fornitura di energia elettrica e gas per aziende e privati. "Il mio auspicio - commenta Filippo Piccoli, fondatore ed amministratore delegato di Gruppo Sinergy - è che il rapporto si fidelizzi sempre di più, puntando sulla veronesità di Gruppo Singery, che è un’azienda di capitale privato, e sull’attenzione della mia impresa per il nostro territorio".

