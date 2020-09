Juventus, c'è l'accordo con Kean

Edin Dzeko non sarà l'unico arrivo in attacco per la Juventus: i bianconeri sono in pressing per il ritorno dall' Everton di Moise Kean. Nella giornata di venerdì i dirigenti della Vecchia Signora hanno incontrato l'agente del giocatore Mino Raiola: l'accordo con la punta classe 2000 sarebbe già stato trovato , mentre resta ancora distante l'intesa con l'Everton.I campioni d'Italia vogliono prelevare Kean in prestito con diritto di riscatto, mentre il club di Liverpool preferisce la cessione a titolo definitivo o l'obbligo di riscatto, dopo aver pagato il giocatore circa 28 milioni di euro nella scorsa stagione. Una via di mezzo potrebbe essere la formula di un prestito biennale, oneroso , con obbligo di riscatto fino a 25 milioni di euro. Sul giovane attaccante c'è anche il Borussia Dortmund , ma la volontà di Kean è quella di tornare in bianconero.

