La Juve torna su Morata, stallo Dzeko

La Juventus è intenzionata a chiudere quanto prima la caccia all'attaccante. Sfumato Luis Suarez per problemi burocratici, con Edin Dzeko in stallo a causa del rallentamento del trasferimento di Milik alla Roma, il direttore tecnico dei bianconeri Fabio Paratici valuta le possibili alternative.I rumors delle ultime ore parlano di un'apertura dell'Atletico Madrid per Alvaro Morata. L'ex attaccante bianconero (a Torino nel biennio 2014-2016), già accostato nelle scorse settimane, balza ora ai primi posti della lista della Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Sky, Paratici ha contattato il club madrileno che ha aperto a un possibile prestito con diritto di riscatto.Le indiscrezioni fanno trapelare la formula della cessione onerosa (10 milioni di euro) a titolo temporaneo, con diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro, una somma complessiva di 55 milioni. Questa operazione sarebbe legata a doppio filo con quella del possibile arrivo di Luis Suarez nei colchoneros. Secondo i media catalani ci sarebbe già un accordo tra l'Atletico e il Pistolero per un contratto biennale, ma ancora manca l'intesa con il Barcellona sulla risoluzione del contratto del giocatore.